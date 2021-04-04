Семиков выиграл масс-старт на чемпионате России

Российский лыжник Илья Семиков показал лучший результат в масс-старте на 50 км в рамках чемпионата страны.
Серебро выиграл Алексей Шемякин, а бронзу завоевал Андрей Собакарев.
Добавим, что действующий чемпион мира Александр Большунов пропустил гонку по собственному желанию.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2021
Тюмень
Мужчины
50 км, масс-старт, классический стиль
1. Илья Семиков – 2:23.12,2
2. Алексей Шемякин – 10,7
3. Андрей Собакарев – 1.13,8
4. Илья Санников – 1.14,1
5. Константин Главатских – 1.16,5
6. Александр Гребенько – 2.03,1
7. Рифат Сафиуллин – 2.16,4
8. Антон Тимашов – 2.17,5
9. Александр Бессмертных – 2.20,3
10. Артем Николаев – 2.57,6
11. Андрей Феллер – 4.18,0
12. Илья Порошкин – 4.18,9...
16. Владислав Вечканов – 7.21,2...
21. Дмитрий Япаров – 8.18,8
22. Евгений Дементьев – 8.36,2