Илья Семиков: Жаль, что сегодня не было многих лидеров. Хотел бы сравнить себя на фоне Большунова

Лыжник Илья Семиков дал комментарий после своей победы в масс-старте классическим стилем на 50 км в рамках чемпионата России и выразил сожаление об отсутствии в гонке Александра Большунова.

«Очень рад, что удалось сегодня выиграть. Жаль, что сегодня не было многих лидеров сборной. Хотелось бы себя сравнить на их фоне. Главным образом, на фоне Александр Большунова. С остальными я более-менее конкурировал по ходу сезона», - приводит слова Семикова Sport24.ru.

Отметим, что серебро завоевал Алексей Шемякин, а бронза досталась Андрею Собакареву.

Напомним, что это была последняя гонка на первенстве России.