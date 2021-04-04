Елена Вяльбе: Непряева больше разочаровала, чем порадовала. Ей нужно собраться с мыслями

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе дала оценку выступлениям российской лыжницы Натальи Непряевой на первенстве страны в Тюмени.

«Я думаю, что Непряева, конечно, больше здесь разочаровала, чем порадовала. Но в целом не так уж это страшно, потому что ей просто нужно собраться с мыслями. И начать с середины мая нормально готовиться, и все у нее будет хорошо», - приводит слова Вяльбе ТАСС.

Отметим, что на ЧР лыжница завоевала золотую медаль в спринте, также на счету Непряевой два серебра в скиатлоне и командном спринте.

Напомним, что ранее спортсменка получила травму руки и была прооперирована.