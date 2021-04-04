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Испания - Сегунда 2-й тайм, 90+2' Альбасете 0 Эспаньол 2
Португалия - Примейра 2-й тайм, 88' Белененсеш 0 Боавишта 2
КХЛ - плей-офф 3-й период ЦСКА 1 СКА 0 П1 1.23 Х 4.70 П2 18.0
Испания - Примера 2-й тайм, 78' Эльче 1 Бетис 1 П1 6.70 Х 1.50 П2 4.10
Франция - Лига 1 1-й тайм, 45+3' Ним 0 Сент-Этьен 1 П1 9.60 Х 5.10 П2 1.30
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 23' Астон Вилла 0 Фулхэм 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 2.95
НХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Детройт Ред Уи 0 П1 1.49 Х 4.80 П2 5.70
Россия - Премьер-Лига 19:00 Ростов 0 Спартак М 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.25
Германия - Бундеслига 19:00 Баскетс Бонн 0 Альба 0
Германия - Бундеслига 19:00 Унион 0 Герта 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Испания - Сегунда 19:15 Луго 0 Малага 0 П1 2.90 Х 2.85 П2 2.85
Испания - Сегунда 19:15 Леганес 0 Сабадель 0 П1 1.74 Х 3.40 П2 5.50
Испания - Примера 19:30 Кадис 0 Валенсия 0 П1 3.70 Х 3.30 П2 2.16
Португалия - Примейра 19:30 Витория Гимара 0 Тондела 0
Аргентина - Примера 20:00 Ньюэллс Олд Бо 0 Уракан 0 П1 2.12 Х 2.90 П2 3.80
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Чикаго Буллз 0 Бруклин Нетс 0 П1 2.15 П2 1.72
Англия - Премьер-лига 21:30 Манчестер Юнай 0 Брайтон энд Хо 0 П1 1.73 Х 3.80 П2 5.10
Испания - Сегунда 21:30 Лас-Пальмас 0 Мальорка 0 П1 3.40 Х 3.10 П2 2.32
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Нью-Джерси Дэв 0 Вашингтон Кэпи 0 П1 3.40 Х 4.40 П2 1.90
Португалия - Примейра 22:00 Фамаликан 0 Пасуш де Ферре 0
Франция - Лига 1 22:00 Марсель 0 Дижон 0 П1 1.53 Х 4.20 П2 6.80
Испания - Примера 22:00 Севилья 0 Атлетико М 0 П1 3.10 Х 3.10 П2 2.65
Аргентина - Примера 22:15 Колон 0 Аргентинос Хун 0 П1 1.82 Х 3.20 П2 4.70
НБА - регулярный чемпионат 22:30 Лос-Анджелес К 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 1.19 П2 5.00
04 апреля 17:25
автор: Артем Спиридонов

Елена Вяльбе: Большунов сейчас самый сильный лыжник на планете

Большунов второй раз стал победителем общего зачета Кубка мира по лыжному спорту.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала спортивные успехи российского лыжника Александра Большунова.

— Саша сильнее всех остальных ребят. И не только в нашей команде, но и сильнее остальных. Он и есть сейчас самый сильный лыжник на планете. Он очень предан спорту, и я считаю, что это пример, с которого можно писать учебники, каким на самом деле должен быть спортсмен, — приводит слова Вяльбе «МК-Спорт», ссылаясь на YouTube-канал Telesport.

Напомним, что на прошедшем чемпионате России 24-летний лыжник стал победителем всех гонок, в которых принимал участие.

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