Елена Вяльбе: Большунов сейчас самый сильный лыжник на планете

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала спортивные успехи российского лыжника Александра Большунова.

— Саша сильнее всех остальных ребят. И не только в нашей команде, но и сильнее остальных. Он и есть сейчас самый сильный лыжник на планете. Он очень предан спорту, и я считаю, что это пример, с которого можно писать учебники, каким на самом деле должен быть спортсмен, — приводит слова Вяльбе «МК-Спорт», ссылаясь на YouTube-канал Telesport.

Напомним, что на прошедшем чемпионате России 24-летний лыжник стал победителем всех гонок, в которых принимал участие.