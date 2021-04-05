Вяльбе - о желании Большунова иметь личный тредбан: Подумаем над этим вопросом

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала покупку Олимпийским комитетом России тредбана.

«Тредбан куплен Олимпийским комитетом России. Все нормально. Единственное, думали, что сможем протестировать его в апреле, но сейчас сказали, что в конце мая. Поэтому не только лыжники, но и биатлонисты, и двоеборцы могут приезжать в Олимпийский комитет.

Большунов хочет свой личный? Куда он его поставит? Где будет с ним ездить? Спрошу у Саши, что он хочет. Подумаем над этим вопросом с ним вместе», - приводит слова Вяльбе Sport24.ru.

Отметим, что тредбан предназначен для отработки техники лыжного хода с использованием лыжероллеров – классических или коньковых.

Напомним, что Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне и четырехкратным призером Олимпийских игр-2018.