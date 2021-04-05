Вяльбе - о Губерниеве: 15 лет назад он был одним из лучших журналистов, сейчас - ищет славу в другом

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Нидерланды - Первый дивизион 13:15 НЕК Неймеген 0 Телстар 0
Италия - Серия B 13:30 Порденоне 0 Виртус Энтелла 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Уотфорд 0 П1 3.70 Х 3.20 П2 2.20
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 АЗ Алкмар-2 0 Ден Босх 0 П1 2.08 Х 3.70 П2 3.10
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Дордрехт 0 Эйндховен 0 П1 3.40 Х 3.40 П2 2.05
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Хелмонд Спорт 0 Аякс-2 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Осс 0 Волендам 0 П1 4.10 Х 3.60 П2 1.81
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Камбюр 0 Эксельсиор 0 П1 1.28 Х 5.50 П2 8.90
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 ПСВ Эйндховен- 0 МВВ Маастрихт 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Утрехт-2 0 Де Графсхап 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 НАК Бреда 0 Гоу Эхед Иглс 0
Италия - Серия B 16:00 Козенца 0 Кремонезе 0 П1 3.40 Х 3.00 П2 2.38
Италия - Серия B 16:00 Асколи 0 Виченца 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.75
Италия - Серия B 16:00 Пиза 0 Лечче 0 П1 3.90 Х 3.30 П2 2.05
Италия - Серия B 16:00 Читтаделла 0 Реджина 0 П1 2.17 Х 3.00 П2 4.00
Италия - Серия B 16:00 Монца 0 Пескара 0 П1 1.65 Х 3.50 П2 6.30
Италия - Серия B 16:00 Эмполи 0 Кьево 0
Германия - Бундеслига 16:00 Гёттинген 0 Людвигсбург 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Лутон Таун 0 Барнсли 0 П1 3.50 Х 3.20 П2 2.28
Англия - Первая лига 17:00 Шрусбери Таун 0 Плимут Аргайл 0 П1 2.55 Х 3.00 П2 3.10
Англия - Первая лига 17:00 Питерборо Юнай 0 Сандерленд 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.65
Англия - Чемпионшип 17:00 Рединг 0 Дерби Каунти 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 17:00 Ротерхэм Юнайт 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.90 Х 3.60 П2 4.30
Англия - Чемпионшип 17:00 Суонси Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 1.97 Х 3.30 П2 4.40
Англия - Первая лига 17:00 Оксфорд Юнайте 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 1.70 Х 3.70 П2 5.20
Англия - Первая лига 17:00 Уиган Атлетик 0 Портсмут 0 П1 4.10 Х 3.50 П2 1.90
Англия - Чемпионшип 17:00 Блэкберн Ровер 0 Борнмут 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.33
Англия - Первая лига 17:00 Уимблдон 0 Флитвуд Таун 0 П1 3.10 Х 3.30 П2 2.34
Англия - Первая лига 17:00 Бристоль Ровер 0 Донкастер Рове 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.60
Англия - Первая лига 17:00 Бёртон Альбион 0 Суиндон Таун 0 П1 2.05 Х 3.50 П2 3.60
05 апреля 10:42
автор: Степан Шереметьев

Вяльбе - о Губерниеве: 15 лет назад он был одним из лучших журналистов, сейчас - ищет славу в другом

Периодически спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвергает критике работу Елены Вяльбе на посту президента ФЛГР.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала свои непростые отношения со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

«Мне сложно мириться с человеком, с которым я не ссорилась. Да, несколько дней назад я сказала, что он превращается в базарную бабу, но он реально становится человеком… Если ты упомянул его фамилию, он обязательно должен отреагировать.

Еще лет 15 назад он был одним из лучших спортивных комментаторов. Мне жаль, что сейчас он ищет славу в другом месте», - приводит слова руководителя Sport24.ru.

Напомним, что Вяльбе занимает свой пост с 2010 года, для нее это уже второй срок правления.

источник: Sport24.ru
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