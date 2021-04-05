Вяльбе - о Губерниеве: 15 лет назад он был одним из лучших журналистов, сейчас - ищет славу в другом

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала свои непростые отношения со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

«Мне сложно мириться с человеком, с которым я не ссорилась. Да, несколько дней назад я сказала, что он превращается в базарную бабу, но он реально становится человеком… Если ты упомянул его фамилию, он обязательно должен отреагировать.

Еще лет 15 назад он был одним из лучших спортивных комментаторов. Мне жаль, что сейчас он ищет славу в другом месте», - приводит слова руководителя Sport24.ru.

Напомним, что Вяльбе занимает свой пост с 2010 года, для нее это уже второй срок правления.