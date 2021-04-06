Легков - о чемпионате России: Большунов был вне конкуренции

Олимпийский чемпион Александр Легков поделился мнением о чемпионате России в Тюмени.

«У мужчин Александр Большунов был вне конкуренции, и мало у кого получилось что-то показать на его фоне. Вот Артем Мальцев выиграл 15-километровую «разделку», где Большунов не стартовал, - было бы интересно посмотреть, как у них сложилась бы борьба.

А в других гонках, можно сказать, что Александр выступал в другой лиге, он сейчас посильней, чем все другие», - приводит слова Легкова «Известия».

Большунов на ЧР выиграл золото в спринте, скиатлоне, командном спринте и эстафете.

Напомним, что российский лыжник завоевал во второй год подряд «Большой хрустальный глобус».