Елена Вяльбе: Клебо в борьбе с Большуновым поступил подло и некрасиво

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвергла критики норвежского спортсмена Йоханнеса Клебо.

«Я уверена, конечно, что Клебо не хотел этого столкновения, не осуждаю его за то, что он сделал это специально. Безусловно, не специально.

Но когда именно таким образом забирают золотую медаль, конечно, это горько. А здесь была горечь от подлости. Соперник некрасиво поступил», - приводит слова Вяльбе «МК-Спорт», ссылаясь на «РИА Новости».

В результате марафона на ЧМ в Германии Клебо был дисквалифицирован за столкновение с Александром Большуновым, норвежец нарушил правила передвижения при заходе в финишный коридор. Российский лыжник финишировал третьим, но затем ему присудили второе место.