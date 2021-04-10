Большунов выиграл Югорский марафон

Александр Большунов стал победителем Югорского марафона на 50 км, который проходил в Ханты-Мансийске.
Вторым стал Рауль Шакирьзянов, третьим - биатлонист Никита Поршнев.
У женщин в тройке сильнейших оказались лидеры сборной России по лыжным гонками. Выиграла Татьяна Сорина, второе место заняла Наталья Непряева, третье - Юлия Ступак.
Отметим, что в марафоне могли участвовать все желающие. Помимо 50-километровой трассы можно было по участвовать в забегал на дистанциях 5 и 25 км.
источник: «Советский спорт»