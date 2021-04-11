Александр Большунов: Плюсы в популярности есть, но все-таки лыжные гонки у меня в приоритете

Член сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов поделился мнением о своей популярности в СМИ.

«Плюсы в популярности есть, конечно, в том, что сейчас много внимания. Но, если честно, мне это не нравится. И много сил у меня отнимает.

Да, реклама - это хорошо, но все-таки лыжные гонки у меня в приоритете. И результат на первом месте», - сказал Большунов в интервью «Югре ТВ».

Ранее спортсмен одержал победу на Югорском лыжном марафоне.

Напомним, что на чемпионате мира в Словении Большунов завоевал четыре медали: золото, два серебра и одну бронзу.