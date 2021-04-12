Юлия Ступак: Я настраивалась брать медали в каждой гонке сезона, но, к сожалению, этого не произошло

Член сборной России по лыжным гонкам Юлия Ступак подвела итоги сезона.

«Я настраивалась на другой чемпионат мира, на другие результаты. Форма, в которой я была, меня не впечатлила. Даже расстроила. Моя голова была готова брать медали в каждой гонке, но, к сожалению, этого не произошло. Такое бывает, я это понимаю. Не всегда можно находиться в лучших кондициях.

Сейчас мне все равно очень обидно, горечь остается до сих пор. Думаю, пришла пора уже попрощаться с этими чувствами и жить дальше», - приводит слова лыжниws Sport24.ru.

Напомним, что Ступак в этом сезоне завоевала серебро в престижной многодневке Тур де Ски, выиграла два Кубка мира и в общем зачете заняла вторую строчку.