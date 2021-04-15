Двукратный олимпийский чемпион Веерпалу дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Эстонский лыжник Андрус Веерпалу получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Согласно этому сообщению эстонцу, ранее дважды выигравшему Олимпиаду (2002, 2006) и чемпионат мира (2001, 2009) запрещено принимать какое-либо, участие под эгидой FIS до 17 марта 2023 года.

Напомним, что Веерпалу стал одним из девяти спортсменов, которых задержали во время чемпионата мира 2019 года в австрийском Зеефельде, при прохождении переливания крови.