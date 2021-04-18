Губерниев - о гибели лыжника на Авачинском марафоне: Где меры предосторожности?

«Мы видели видео трагедии, на котором человек падает и ударяется о дерево как груша. А где меры предосторожности? Где маты на деревьях, огороженные участки трассы, которые могут смягчить падение? Хочется понять, где все это было. Пока мы не получили ответа. Погиб человек, спортивные результаты тут уходят на второй план», - заявил Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, что 18 апреля один из участников лыжного марафона на Камчатке сошел с трассы и ударился о дерево. 56-летний мужчина, представлявший на соревнованиях Краснодар, от полученных травм погиб.