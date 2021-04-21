BOSCO и Федерация лыжных гонок России приглашает на автограф-сессию с российскими лыжниками!

22 апреля Bosco и Федерация лыжных гонок России приглашает всех любителей лыжного спорта на официальную встречу и автограф-сессию с российскими спортсменами. В этот вечер в бутике Bosco в ГУМе соберутся Чемпион мира по скиатлону 2021 Александр Большунов, серебряные призеры Чемпионата мира 2021 Наталья Непряева, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Мальцев Артем, бронзовый призер Чемпионата мира 2021 Глеб Ретивых и Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Российские лыжники привезут в ГУМ свои награды и кубки – у всех желающих появится возможность не только взять автограф у любимых спортсменов, но и сфотографироваться с Большим хрустальным глобусом, который получил Александр Большунов как победитель общего зачета Кубка мира.

Чествование спортсменов будет проходить с 19:45 до 21:00. Ждем всех поклонников лыжных гонок в бутике Bosco!

Москва, ГУМ, магазин BOSCO, 1 линия, 1 этаж. Вход свободный.