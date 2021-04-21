Пеллегрино и Де Фабиани собираются тренироваться вместе со сборной России

Итальянские лыжники Федерико Пеллегрино и Франческо Де Фабиани хотят присоединиться к одной из тренировочных групп сборной России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

«Катя Новикова, коллега из Италии, сообщает! Лыжники Пеллегрино и Де Фабиани собираются тренироваться со сборной России! В группе Крамера! Сейчас ждут добро от ФЛГР, интересно» - говорится в сообщении.

Напомним, что прошлый сезон Кубка мира Пеллегрино завершил на четвертом месте в общем зачете, а Де Фабиано - на 15-м.

Также добавим, что в тренировочной группе Крамера занимается в том числе двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.