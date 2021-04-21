Вяльбе подтвердила, что два лыжника сборной Италии будут тренироваться с российской командой

ФЛГР и Федерация лыжных гонок Италии договорились о том, что итальянские Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани перед стартом сезона-2021/2022 будут тренироваться со сборной с российской национальной командой в группе Маркуса Крамера.

«Верю, что от этого сотрудничества выиграют и российские, и итальянские лыжники и, в частности, Федерико Пеллегрино. Это отличный шаг в развитии лыж, так как встретятся две разные методики тренировок. Все стороны должны извлечь максимум из этого сотрудничества, а спортсмены смогут выложиться по полной», — приводит слова Fondo Italia слова главы ФЛГР Елены Вяльбе.

Под руководством Крамера которого тренируются Юлия Ступак, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Артем Мальцев и Евгений Белов.

Пеллегрино по итогам минувшего сезона стал 7-м в общем зачете Кубка мира, Де Фабиани - пятнадцатым.