Крамер рассказал о переходе итальянских лыжников в его группу

Старший тренер сборной России Маркус Крамер рассказал о переходе в его группу двух итальянских лыжников Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани.

«Федерико и Франческо подошли ко мне с предложением о совместной работе после финального этапа Кубка мира в Энгадине. Конечно, я сначала обратился к Елене Вяльбе - только она могла дать разрешение. Мы обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что приход двух сильных спортсменов даст дополнительную мотивацию всем лыжникам группы. В выгоде окажутся обе стороны», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что Пеллегрино в этом сезоне стал обладателем спринтерского «Хрустального глобуса», а де Фабиани в общем зачете занял 15-ю строчку.

Крамер работает в сборной России с августа 2015 года.