Большунов - о тредбане от ОКР: Говорили, что придет в апреле, но месяц уже заканчивается

«Я занимаюсь получением своего тредбана. Пока переговоры по доставке, как доставить его. Возникли проблемы, потому что большая сумма за растаможку выходит, чуть ли не полцены тредбана. А тредбан, который заказывал ОКР, у меня нет информации, когда он придет. Говорили, что в апреле, но апрель уже заканчивается», - приводят «РИА Новости» слова Большунова.

Отметим, что тредбан предназначен для отработки техники лыжного хода с использованием лыжероллеров – классических или коньковых.

Напомним, что Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне и четырехкратным призером Олимпийских игр-2018.