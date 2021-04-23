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23 апреля 10:19
автор: Максим Скороходов

Ретивых - о тренировках с итальянцами: Мы будем совместно думать, как обыгрывать норвежцев

Пеллегрино и Де Фабиани присоединились к группе Крамера.

Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал присоединение итальянцев Федерико Пеллегрино и Франческо Де Фабиани к тренировкам сборной России в составе группы Маркуса Крамера.

«Информация о том, что Пеллегрино и де Фабиани будут тренироваться в одной группе с нами, вызывает только положительные эмоции. Могу также сказать, что с этими ребятами у нас и раньше было много совместных тренировок, они отличные лыжники. Думаю, мы будем совместно придумывать, как обыгрывать норвежцев. Тем более, что Пеллегрино, де Фабиани, Сергей Устюгов и я - хорошие спринтеры», - приводит слова Ретивых ТАСС.

Напомним, что прошлый сезон Кубка мира Пеллегрино завершил на четвертом месте в общем зачете, выиграв при этом малый Кубок в спринтерских дистанциях. Де Фабиано стал в общем зачете 15-м, а в спринтерском - 20-м.

источник: ТАСС
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