Бессмертных - о переходе в группу Крамера: Решил перед Олимпиадой кардинально поменять подготовку

Российский лыжник Александр Бессмертных объяснил свой переход из тренировочной группы Олега Перевозчикова в команду Маркуса Крамера.

«Это решение было принято не внезапно, у меня были такие мысли на протяжении уже не одного года. И я решил, что именно перед Олимпийскими играми в Китае кардинально поменяю свою подготовку. Надеюсь, что это даст мне определенный всплеск», - приводит слова Бессмертных «РИА Новости».

Также лыжник отметил, что Перевозчиков и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поддержали его решение.

Напомним, что Бессмертных является трехкратным серебренным призером мировых первенств и обладателем серебряной медали Олимпийских игр в Сочи в составе эстафеты.