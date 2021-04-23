Ретивых считает, что с Клэбо можно бороться

Российский лыжник, специализирующийся на спринтерских дисциплинах, Глеб Ретивых считает, что после того как норвежец Йонханнес Клэбо перестал бегать только спринтерские дистанции, с ним стало легче бороться.

«Его можно обыгрывать, его обыгрывали и Большунов, и Пеллегрино, и также я — после Пхенчхана на этапе КМ в Лахти. Не сказать, что он мегасупер уезжает ото всех, это раньше он бегал спринты, убегал функционально, но на данный момент он просто сильный. Как Большунов, так и Клэбо — как раньше были другие спортсмены — много других людей, когда их целый год никто не мог обогнать», - приводит слова Ретивых Sport24.ru

Отметим, что в прошлом сезоне Клэбо проиграл лишь одну спринтерскую гонку, в которой участвовал, на первом этапе кубка мира в финляндской Руке он уступил своему соотечественнику Эрику Вальнесу.