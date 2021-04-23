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23 апреля 12:20
автор: Максим Скороходов

Ретивых считает, что с Клэбо можно бороться

По мнению Ретивых норвежец перестал убегать во время спринтов.

Российский лыжник, специализирующийся на спринтерских дисциплинах, Глеб Ретивых считает, что после того как норвежец Йонханнес Клэбо перестал бегать только спринтерские дистанции, с ним стало легче бороться.

«Его можно обыгрывать, его обыгрывали и Большунов, и Пеллегрино, и также я — после Пхенчхана на этапе КМ в Лахти. Не сказать, что он мегасупер уезжает ото всех, это раньше он бегал спринты, убегал функционально, но на данный момент он просто сильный. Как Большунов, так и Клэбо — как раньше были другие спортсмены — много других людей, когда их целый год никто не мог обогнать», - приводит слова Ретивых Sport24.ru

Отметим, что в прошлом сезоне Клэбо проиграл лишь одну спринтерскую гонку, в которой участвовал, на первом этапе кубка мира в финляндской Руке он уступил своему соотечественнику Эрику Вальнесу.

источник: Sport24.ru
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