РУСАДА отстранила Серегина на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Алексей Серегин, являющийся трехкратным призером страны по лыжному двоеборью, дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

По информации сайта РУСАДА, 30-летний спортсмен отстранен Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 мая 2020 года.

Серегин отстранен за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил «Наличие запрещенной субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена».