Александр Большунов: У норвежцев тоже есть эмоции, просто они не всегда попадают в камеру

«Почему впереди с норвежцами оказываюсь только я? Может, это потому, что у меня тоже комбинезон красный, и мы просто сливаемся вместе с ними.

Я много тренируюсь, постоянно ищу способы как-то добавить. Возможно, это приносит мне результат. С ними иногда получается бороться, а иногда они оказываются сильнее. Мы конкурируем между собой.

У норвежцев тоже есть эмоции, просто они не всегда попадают в камеру», — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, Александр Большунов является обладателем Кубка мира последних двух сезонов.

Также на чемпионате мира 2021 года в немецком Оберстдорфе россиянин завоевал одну золотую, две серебряных и одну бронзовую награды.