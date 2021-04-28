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28 апреля 20:49
автор: Александр Шульгин

Егор и Татьяна Сорины: Сезон оценили бы на четверку

Российская лыжница Татьяна Сорина и ее личный тренер и супруг Егор Сорин подвели итоги прошедшего сезона, а также поделились планами подготовки к следующему.

Сезон оценила бы на четверку. Есть некоторые цели, которые были не выполнены. Например, не хватило личной медали чемпионата мира. Но, если сравнивать с предыдущими, то все сложилось хорошо. Можно даже поставить и пятерку… Рада, что есть хотя какая-то медаль с чемпионата мира. Пусть даже в эстафете.

Когда я выиграла медаль в Руке, один шведский журналист предположил, что я на допинге. Некоторые их моих родных не так близки к лыжам. И им в маленьком городе кто-то говорит, что я якобы бегу на допинге. Им тяжело объяснить, что у меня после гонок берут пробы. И что та статья была просто предположением. Все развернулось в нехорошую сторону.

Что касается предложений уравнять дистанции, то я считаю, что девушки должны бегать одну дистанцию, а парни – другую. Можно было бы ввести смешанные эстафеты, как в биатлоне, это было бы интересно. Я бы точно хотела такое побегать. А еще можно сделать командный спринт: мужчина плюс женщина. В биатлоне тоже есть такая дисциплина, цитирует спортсменку «Sport24.ru».

Я бы поставил четыре с плюсом. До пятерки не хватило одного-двух подиумов на этапах Кубка мира. По итогам чемпионата поставил бы Тане пять с минусом. Не хватило личной медали. Татьяна смогла прибавить, прежде всего, за счет увеличения объема тренировок. Благодаря этому ушел лишний вес, причем, именно мышцы.

Также мы скорректировали силовую подготовку. Но главная причина – это обратная связь. Она гораздо лучше, чем была раньше. Раньше Таня не чувствовала свой организм так, как чувствует его сейчас. Подготовка к следующему сезону будет отличаться от предыдущих. Будет больше высотных сборов. Олимпиада ведь пройдет на отметке в 1700 метров», добавил Егор.

Напомним, в общем зачете Кубка мира по итогам прошлого сезона Татьяна Сорина заняла пятое место. На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе спортсменка завоевала серебряную награду в эстафете.

источник: Sport24.ru
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