Вяльбе примет участие в выборах в Госдуму от «ЕР»

Трехкратная олимпийская чемпионка выдвинула свою кандидатуру на участие в праймериз «Единой России» в Ивановской области.

«Елена Вяльбе сейчас дополнительно проводит большую общественную работу, входит в состав Комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта, занимается вопросами поддержки и развития детского спорта, пропаганды здорового образа жизни. Свои силы и огромный потенциал чемпионка решила попробовать в большой политике. На предварительном голосовании «Единой России» Елена Вяльбе будет избираться по партийному списку», - сообщается на официальном на сайте «ЕР».

Итоги праймериз подведут первого июня, а выборы в Госдуму состоятся 19 сентября.

За всю профессиональную карьеру Вяльбе выигрывала золотые медали на Олимпийских играх в Альбервилле (1992), Лиллехаммере (1994) и Нагано (1998). Помимо этого, она 14 раз выигрывала чемпионаты мира и пять раз — общий зачет Кубка мира. С 2010 года Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России.