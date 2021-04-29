Дмитрий Губерниев: Вяльбе не имеет никакого отношения к Ивановской области

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что Елена Вяльбе не принесет пользу Ивановской области, если победит на выборах в Госдуму от «Единой России».

«Если жителям Ивановской области по-настоящему дорог регион, в котором они живут, то, конечно, ее не выберут. Надо исходить из того, какую пользу может принести каждый человек. Давайте будем честными: какое отношение имеет Елена Валерьевна к Ивановской области? Никакого. Мне кажется, в данном случае забота о родном государства где-то в глубине души. Думаю, здесь преследуются какие-то личные интересы: возможная неприкосновенность и так далее. Вместо того чтобы готовиться к Олимпиаде, президент ФЛГР будет заниматься предвыборной деятельностью. Я лишний раз смеюсь и жалею жителей Ивановской области», – заявил Губерниев в интервью Sport24.

Ранее стало известно, что трехкратная олимпийская чемпионка по лыжных гонкам выдвинула свою кандидатуру на участие в праймериз «Единой России» в Ивановской области. Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. А выборы в Госдуму состоятся 19 сентября.