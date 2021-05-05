В Швеции назвали имена лыжников, которые поедут на пекинскую Олимпиаду

Тренерский штаб сборной Швеции по лыжным гонкам назвал шестерых спортсменов, которые гарантировали себе поездку на зимние Игры 2022 года, сообщает Expressen.

По данным источника, место в национальной сборной для участия в пекинской Олимпиаде завоевали чемпионки мира Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг, победители этапов Кубка мира Линн Сван и Оскар Свенссон, а также чемпион мира среди спортсменов до 23 лет Йенс Берман.

Добавим, что Зимняя Олимпиада пройдет в столице Китая в феврале 2022 года.