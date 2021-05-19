Елена Вяльбе: Думаю, что осенью FIS примет новые правила контактной борьбы

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что новые правила контактной борьбы в этом виде спорта могут быть утверждены перед началом олимпийского сезона.

«Думаю, осенью они могут быть приняты. На ближайшем заседании FIS это вряд ли случится, но осенью почему бы и нет, тем более что перед началом сезона это будет актуально», - приводит ТАСС слова главы ФЛГР.

Отметим, что в FIS задумались об изменении правил после ряда инцидентов, в том числе с участием Александра Большунова.

Россиянин был замечен в скандалах после борьбы на финише с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира и с норвежцем Йоханнесом Клебо.