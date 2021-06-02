Вяльбе выиграла праймериз «Единой России» в Ивановской области

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе победила на праймериз «Единой России» по выборам в Государственную думу в Ивановской области. Об этом сообщает официальный сайт партии.

Отмечается, что за Вяльбе было отдано 82950 голосов. Второе место занял действующий депутат Госдумы Юрий Смирнов (63493 голоса), третье – глава Иваново Владимир Шарыпов (57565).

Добавим, Вяльбе участвует в выборах в Госдуму впервые. Списки кандидатов, которые в сентябре будут представлять «Единую Россию» на выборах, утвердят на съезде партии 19 июня.