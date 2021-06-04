Миллиардер Элиаш был избран президентом FIS

Шведский миллиардер, имеющий гражданство Великобритании, Йохан Элиаш избран президентом Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает пресс-служба организации.

Элиаш также является председателем австрийской организации Head, производящей спортивные оборудование и экипировку.

Он был выдвинут в кандидаты в президенты FIS от Федерации лыжных видов спорта Великобритании и в борьбе за этот пост опередил Матса Орьеса (выдвигался Швецией), Урса Леманна (Швейцария) и Сару Льюис (Бельгия).

К работе в новой должности Элиаш приступит в следующем году, сменив швейцарца Джанфранко Каспера, возглавляющего FIS с 1998 года и принявшего решение досрочно оставить свой пост.