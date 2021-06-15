«Бузова и Губерниев - неадекватные». Резцова - о скандале во время телеэфира

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала перепалку во время телеэфира с участием ведущего Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой.

Напомним, что во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это довело ее до слез. Девушка обвинила телеведущего в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик».

«Есть Бузова, есть Губерниев. Они оба неадекватные. С Губерниевым мы не очень общались, он неправильный человек. Он повел себя не как мужчина. У него отсутствует мужское начало. А Бузова - чудовище», - приводит слова Резцовой «СЭ».