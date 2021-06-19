Бородавко: Большунов восстановится через несколько дней

Российский лыжник Александр Большунов сможет оправиться от незначительных повреждений и начать полноценную тренировку через несколько дней.

В группе Бородавко к олимпийскому сезону вместе с Большуновым готовятся Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина. Первый тренировочный сбор спортсмены провели в Крыму. С 10 июня команда проводит тренировочный сбор в эстонском Отепя, он завершится 25 июня.

«Остальные полноценно тренируются, никаких сбоев и травм нет. Следующий сбор? С 3 по 24 июля в Монте-Бондоне в Италии», - добавил собеседник агентства ТАСС.

Напомним, Большунов является единственным отечественным лыжником после Владимира Смирнова, который смог завоевать Большой Хрустальный Глобус. В минувшем сезоне Большунов стал чемпионом мира, победив в скиатлоне на 30 клометров в немецком Оберстдорфе.