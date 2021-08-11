Сорина повредила плечо

Муж Татьяны Сориной, Егор Сорин, который также является ее тренером, рассказал, что спортсменка повредила плечо, выступая на лыжероллерном фестивале Blink-2021 в Норвегии.

«Татьяна сейчас тренируется с ограничениями, с палкой в одной руке. Сейчас сложно говорить, когда она полностью оправится после травмы плеча, в ближайшие дни будет сделана МРТ, после которой станут понятны дальнейшие наши действия. Ситуация осложнена тем, что она упала на плечо, с которым до ухода в декретный отпуск у нее уже были проблемы», - приводит слова Егора Сорина ТАСС.

Напомним, что будущий сезон, который для лыжников начнется 26 ноября в финском городе Рука, является Олимпийским. Зимние Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Добавим, что Сорина в составе сборной России выиграла серебряную медаль чемпионата мира в эстафете.