Непряева выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по лыжероллерам в Эстонии

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя.

Как сообщает официальный сайт ФЛГР, длина дистанции составляла 1300 метров.

Серебро завоевала Мариэль Пуллес, бронзовым призером стала словачка Алена Прохазкова. Добавим, что другая россиянка Анна Грухвина завершила борьбу в полуфинале. Ее сооотечественницы Яна Кирпиченко, Мария Истомина и Дарья Рогозина не смогли преодолеть барьер четвертьфинала.

Победу в спринте у мужчин одержал представитель Австрии Раймо Вигантс. На втором месте швед Эрик Силфер, третьим стал норвежец Патрик Кристофферсен. Иван Анисимов занял четвертое место. Его соотечественники Александр Большунов и Денис Спицов заняли в квалификации 23-е и 25-е места соответственно.