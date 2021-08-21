Непряева стала второй в масс-старте на этапе Кубка мира по лыжероллерам в Эстонии

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в масс-старте свободным стилем на втором этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя.

Отмечается, что длина дистанции составила 26 км. Победу в соревнованиях одержала представительница Чехии Сандра Шуетцова, а тройку лучших замкнула итальянка Элиза Сорделло.

Победу в масс-старте у мужчин одержал Маттео Танел из Италии. Второе и третье места заняли россияне Илья Безгин и Иван Анисимов соответственно. Александр Большунов завершил гонку на 20-й строчке.