Спицов и Червоткин получили повреждения в массовом завале на этапе Кубка мира по лыжероллерам

Российские лыжники Алексей Червоткин и Денис Спицов стали участниками массового завала на втором этапе Кубка мира по лыжероллерам в Отепя.

«Итальянец посчитал, что может втиснуться в небольшой просвет в группе, но в результате врезался в Дениса Спицова. А после еще вылетел на Червоткина. В итоге оба были вынуждены сойти с дистанции, поскольку падение произошло на большой скорости - около 60 км/ч, они очень сильно ободрали кожу. Сотрясений и переломов удалось избежать, но полученные повреждения все равно будут мешать», - приводит ТАСС слова наставника спортсменов Юрия Бородавко.

Добавим, что Червоткин и Спицов после завала сошли с дистанции масс-старта.

Напомним, что российская лыжница Наталья Непряева завоевала в женской гонке серебряную медаль. Второе и третье места у мужчин заняли ее соотечественники Илья Безгин и Иван Анисимов.