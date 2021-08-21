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21 августа 18:04
автор: Александр Поволоцкий

Нижегородская лыжница умерла после падения на тренировке

Спортсменка находилась в шлеме.

Лыжница из Нижегородской области Динара Гаджиева скончалась после травм, полученных на тренировке по лыжероллерам.

Как сообщает сайт областной федерации, юная спортсменка разбила голову при падении на трассе. Динара не удержалась на ногах, набрав большую скорость. Отмечается, что лыжница находилась в этот момент в шлеме. Гаджиеву доставили в одну из клиник города Саров, но медикам не удалось спасти ее жизнь.

В ведомстве добавили, что спортсменка была членом юношеской сборной области и неоднократно выигрывала региональные соревнования.

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