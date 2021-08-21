Нижегородская лыжница умерла после падения на тренировке

Лыжница из Нижегородской области Динара Гаджиева скончалась после травм, полученных на тренировке по лыжероллерам.

Как сообщает сайт областной федерации, юная спортсменка разбила голову при падении на трассе. Динара не удержалась на ногах, набрав большую скорость. Отмечается, что лыжница находилась в этот момент в шлеме. Гаджиеву доставили в одну из клиник города Саров, но медикам не удалось спасти ее жизнь.

В ведомстве добавили, что спортсменка была членом юношеской сборной области и неоднократно выигрывала региональные соревнования.