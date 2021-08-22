Непряева и Большунов выиграли в гонках с раздельным стартом на этапе Кубка мира по лыжероллерам

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала золотую медаль в гонке с раздельным стартом на втором этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя.

Серебро соревнований взяла еще одна представительница России – Мария Истомина. Тройку лучших замкнула Сандра Шуэцова из Чехии.

Отметим, что вчера в масс-старте 25-летняя Непряева заняла вторую строчку, уступив лишь Шуэцовой.

Победу в гонке у мужчин одержал Александр Большунов. Серебро и бронза на счету россиян Алексея Червоткина и Александра Терентьева соответственно.