Клебо может выступить на «Тур де Ски» в предстоящем сезоне

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо может принять участие в «Тур де Ски» в олимпийском сезоне.

«Мы работаем над этим. Но нельзя постоянно находиться на высоте, а потом снова и снова спускаться с нее. «Тур де Ски» в предстоящем сезоне для нас с Клебо очень актуален. Звучит экстремально, но мы будет соревноваться на высоте 1 800 м, а тогда, как мне кажется, нам нужно поработать над тем, как справляться с этой высотой», — цитирует Dagbladet тренера спринтерской группы Арильда Монсена.

Напомним, что два последних сезона обладателем Кубка мира становился россиянин Александр Большунов. Он же выиграл «Тур де Ски-2021».