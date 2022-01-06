Сказочный сноубординг Дениса Леонтьева

Райдер будто листает страницы книги, перепрыгивая из одной истории в другую: бэкфлип через деревенскую печь и хенд плант на крыше избушки на курьих ножках, джиббинг по пенькам, коромыслу и «златой цепи»…

Источник фото: Инстаграм Дениса «Бонус» Леонтьева

Чтобы показать удивительный мир сказаний и былин, в подмосковном крытом горнолыжном комплексе «Снеж.ком» был спроектирован целый парк со сказочными декорациями. Архитектором трассы выступил известный в российской action-индустрии Антон Каторгин при помощи самого Дениса Леонтьева. Для проекта были созданы 12 уникальных конструкций: «Больше всего времени заняла сцена с Кощеем и ступенями. Стейр-сет – это цельная сварная конструкция, весит порядка двух тонн, на склон ее затаскивали ратраком. Трюк получился довольно опасным - приземление приходило практически в стойку фермы с осветительными приборами. А 14-метровое бревно пришлось доваривать на месте: перевезти мы его не могли, ведь максимальная длина фуры 12 метров. За один съемочный день моей команде приходилось устанавливать и менять местами по четыре фигуры, и пока Денис начинал съемки на одной из них, мы быстро монтировали следующую», рассказывает Антон.

Источник фото: Инстаграм Дениса «Бонус» Леонтьева

За связь магии, спорта и мифической атмосферы отвечал режиссер-постановщик Павел Сидоров: «Почему сказки? Здорово, что мы показываем что-то, связанное с нашей культурой. Все эти образы обогащают спортивную историю, но не отвлекают от самого Дениса. Это была сказка, которая казалась нереальной с самого начала – одни из самых сложных съемочных условий. Проект не мог зависеть от погоды и осадков, поэтому решено было снимать в крытом комплексе. Мы построили технологичный город-сад в снежной трубе, расположив под углом огромное количество техники и декораций на трех площадках. Сначала должны были снимать с одним освещением, но потом пришлось работать с другим – из-за риска, что приборы растопят снег».

Источник фото: Инстаграм Дениса «Бонус» Леонтьева

Саундтреком «Бонуса в сказке» стал мэшап из песен российской группы Zventa Sventana. Музыканты разрушают стереотипы о народной культуре, переосмысляют русский фольклор, смешивают его с электронной музыкой, превращают традиционные песни в киберфолк. Это было идеальное попадание – сказочные герои встретились на одной странице.

Сложно представить, как десяток масштабных сцен уместились на небольшом искусственном склоне, и это не считая огромного количества самих героев сказок и их «аксессуаров». Как говорится, здесь были все: Емеля, Иван-царевич, Русалка, Царевна-лягушка, Кощей Бессмертный, Баба-яга, три девицы, а как вам 33 богатыря!? Ну и, разумеется, медведь. Денис делится впечатлениями: «Это самый сложный съемочный процесс, в котором я когда-либо участвовал. По ощущениям, здесь не столько спортсмен на первом месте, сколько вся атмосфера, декорации, герои сказок. Все локации смотрятся очень круто. Снимать было непросто: только раскатался и разогрелся – перерыв, ждешь, пока команда готовится к съёмке на следующей конструкции, настраивает свет и камеры. Я привык по пять часов нон-стоп кататься на одной периле, а здесь был другой подход и жесткий тайминг, сложно, но интересно». Самым трудным для райдера оказались двойные цепи: «Я никогда по ним не катался, и было интересно, как это сработает. Понравился тандем с Бабой-ягой, но самые любимые – это богатыри!»