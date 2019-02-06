Логинов - абсолютный чемпион. И вовсе не по биатлону

Сноуборд 06 февраля 2019 12:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В российском спорте зажглась новая яркая звезда: на чемпионате мира в США золотой дубль в слаломе сделал 19-летний Дмитрий Логинов.

Пока Александр Логинов в Кэнморе готовится стартовать на этапе Кубка мира по биатлону, его фамилия прогремела на тысячу километров южней, по другую сторону канадско-американской границы. Они не родственники: Саша - из Саратова, Дима - из Красноярска. Но первому, при всей его известности, можно пожелать лишь повторения того, что сотворил второй на трассах Парк-Сити за две последних ночи. Потому что превзойти это достижение нельзя: сноубордист Логинов выиграл два слаломных золота ЧМ из двух возможных и теперь он - абсолютный чемпион.

КАК УАЙЛД В СОЧИ-2014

Правда, в слаломе подобные дубли - не редкость. На предыдущем ЧМ в 2017-м такой сделал австриец Андреас Проммегер, еще двумя годами ранее это почти удалось (золото плюс серебро) Андрею Соболеву, а уж про двойной триумф на Играх в Сочи Вика Уайлда знают и помнят все. Кстати, Уайлд, пропустивший начало сезона, все-таки вернулся незадолго до первенства планеты и в Парк-Сити едва не взял медаль. Помешал Логинов, с которым они пересеклись в полуфинале в понедельник.

В итоге двукратный олимпийский чемпион остался четвертым. Вообще сборная России собрала в слаломе полный комплект из четырех «деревянных» наград, но, как ни парадоксально, это отнюдь не неудача. Во-первых, с учетом серебра Натальи Соболевой в гиганте, мы все равно обошли по медалям всех. А во-вторых, из 16 полуфиналистов этих двух дней нашу страну представляли семеро, то есть, почти половина. В квартетах сильнейших отметились шесть россиян – по три от мужской и женской команд.

Такая массовость на таком уровне случайной быть просто не может. А ведь речь идет о виде спорта, где еще осенью скандалы гремели один за другим и где в этом сезоне не выступают прежние лидеры - Алена Заварзина с Екатериной Тудегешевой. Да и в Кубке мира-2018/19 наши выступали довольно скромно. Единственную слаломную победу Соболев одержал лишь в конце января, причем на домашней трассе в Москве. И вдруг – такой взрыв в Парк-Сити… Нет, все-таки жив, оказывается, российский сноуборд. Хоть с Тудегешевой и Заварзиной, хоть без оных.

АКРОБАТИКА В ПУРГЕ

Триумф Логинова состоялся хоть и на олимпийской трассе (здесь проходили Игры-2002), но в совершенно других условиях, нежели у Уайлда пять лет назад. И вдобавок по другим правилам. Как известно, с недавних пор FIS перевела слалом на сокращенную систему: по одному заезду в каждом раунде плей-офф вместо прежних двух. А поскольку поставить на склоне две совершенно тождественные параллельные трассы невозможно, теперь резко возросло значение квалификации – она дает высокий «посев» в заездах на вылет и право выбирать, по какой стороне ехать. Это, конечно, добавляет непредсказуемости: при невысоком квалификационном результате шансов пробиться наверх по слабой трассе остается очень мало.

Вот и в Парк-Сити ни один из чемпионов не был «посеян» ниже №4, а два золота их четырех достались обладателям первых номеров. Но здесь свою лепту внесла еще и погода: постоянная метель, сугробы и почти нулевая видимость. Из-за чего многие фавориты остались не у дел. Например, обладатель последнего Кубка мира швейцарец Невин Гальмарини вообще дважды не прошел квалификацию.

А Логинов – прошел, да как! В гиганте показал лучшее время и затем методично, с преимуществом от секунды и выше, обыграл всех по быстрой синей трассе. И стал самым молодым чемпионом мира в истории. Причем наш сноубордист не стеснялся потом признаваться, что сознательно делал ставку именно на квалификацию. Этот парень в 19 прекрасно понимал, что и зачем он делает. Ну, а к снежной пурге сибиряку точно не привыкать.

На следующий день Логинов опять квалифицировался высоко, но все-таки не первым, а третьим. И в финале ему пришлось впервые перебираться на худшую, красную сторону. Синюю застолбил здоровенный (186 см роста) итальянец Роланд Фишналлер, который в свои 38 лет годился Логинову в отцы. И в самом начале заезда россиянин совершил ошибку: потерял равновесие на вираже, которые Логинов обычно проходит не по кратчайшей траектории, а довольно широко…

Как он не упал – уму непостижимо. За счет координации и физической силы сумел прямо в воздухе вновь поймать баланс, опуститься обратно в колею и продолжить спуск - так, словно никакой ошибки не было вовсе. Причем этот трюк Логинов проделал во втором заезде кряду: первый, точно такой же, был в полуфинале с тезкой и приятелем Сарсенбаевым! Похоже, с акробатическими способностями у этого парня все в полном порядке.

ХОТИМ ПРОДОЛЖЕНИЯ

Хотя Фишналлер все равно успел уйти немного вперед. Преимущество у него есть, сторона – лучшая, только доезжай и забирай золото. Но тут Логинов в своей размашистой манере начал догонять. А когда догнал и они пошли бок о бок, у матерого итальянца сдали нервы. Он упал и до последних метров, где синяя трасса была заметно быстрее, просто не добрался. Абсолютный чемпион из России финишировал в одиночестве.

Повезло? Да нет, не сказал бы. Фактор лотереи там, конечно, присутствовал, но эта лотерея была из тех, где проиграть случайно можно, а вот выиграть - нет. Тем более дважды. Так что чемпион у нас - настоящий. Самый, что ни на есть. Остается лишь пожелать Логинову, чтобы этот успех не остался единственным пиком в его карьере, как вышло у Уайлда-2014 и Соболева-2015. Хочется полноценную, долгоиграющую звезду. Времени-то у него впереди - навалом.

А биатлонист Саша пусть берет пример и мотает на ус. Теперь его черед пополнять сундук с фамильными ценностями.

Чемпионат мира. Парк-Сити (США)

Параллельный слалом

Мужчины

1. Дмитрий Логинов (Россия)

2. Роланд Фишналлер (Италия)

3. Штефан Баумайстер (Германия)

4. Дмитрий Сарсембаев (Россия)

Вик Уайлд, Андрей Соболев (оба – Россия) не прошли квалификацию.

Женщины

1. Жюли Цогг (Швейцария)

2. Аннамари Данча (Украина)

3. Рамона Хофмайстер (Германия)

4. Мария Валова (Россия)

Наталья Соболева, Милена Быкова (обе - Россия) выбыли в 1/8 финала, Елизавета Салихова (Россия) не прошла квалификацию.

Параллельный гигантский слалом

Мужчины

1. Дмитрий Логинов (Россия)

2. Тим Мастнак (Словения)

3. Штефан Баумайстер (Германия)

4. Вик Уайлд (Россия)

Андрей Соболев (Россия) выбыл в 1/8 финала, Дмитрий Сарсембаев (Россия) не прошел квалификацию.

Женщины

1. Селина Йорг (Германия)

2. Наталья Соболева (Россия)

3. Ладина Женни (Швейцария)

4. Милена Быкова (Россия)

5. Мария Валова (Россия)

Елизавета Салихова (Россия) выбыла в 1/8 финала.