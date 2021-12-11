Ныдыршина одержала победу на первом этапе Кубка мира по сноуборду

Российская сноубордистка София Надыршина одержала победу на первом этапе Кубка мира в параллельном гигантском слаломе в финале над представительницей Германии Рамоной Хофмайстер. Соревнования проходят в Челябинске.

В финале спортсменка одолела представительницу Германии Рамону Хофмайстер. В малом финале за третье место немецкая сноубордистка Кэролайн Лангерхорст обыграла австрийку Юлию Дуймовиц.

Отметим, что Надыршина имеет за плечами титул чемпионки мира в параллельном гигантском слаломе в китайской Рогле в 2021 году.