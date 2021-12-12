Японского сноубордиста госпитализировали после удара головой во время падения

Японского сноубордиста Райбу Катаяма госпитализировали после падения а рамках этапа Кубка мира в США.

Как сообщает «РИА Новости», японец вышел на трассу четвертым и после выполнения одного из элементов в дисциплине «хафпайп» упал, сильно ударившись головой. Дежурившие на соревнованиях медики оказали спортсмену необходимую первую помощь и на носилках унесли его с трассы, после чего отправили в больницу.

Соревнования были прерваны на некоторое время, однако потом возобновлены.

Стоит отметить, что россиян среди участников американского этапа Кубка планеты нет в связи с тем. Причина заключается в том, что власти США не пускают на свою территорию тех спортсменов, которые привиты вакцинами, не одобренными в этой стране.