Вик Уайлд: Обязанность федераций - заботиться о спортсменах и помогать им завоевывать медали

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд объяснил свои слова по делу российской фристайлистки Анастасии Таталиной, которая опубликовала открытое письмо после того, как Федерация фристайла России (ФФР) потребовала предоставить данные о размерах ее призовых.

«В российском спорте существует системная проблема с отсутствием поддержки ведущих атлетов во многих видах. У Таталиной был реальный шанс завоевать золото в Пекине. Но почему ей не оказали всю возможную поддержку, чтобы она могла достичь этого результата? Не могу вспомнить, сколько четвертых мест россияне заняли на Олимпиаде, но их было очень много.

Может, ее открытое письмо изменит ситуацию. Но я понимаю, что министерство спорта не может следить за каждой такой ситуацией. Федерации получают деньги из бюджета, поэтому заботиться о спортсменах и завоевывать медали – их обязанность. Но это исключительно мое мнение», — цитирует Вика «РИА Новости Спорт».

Ранее Таталина в открытом письме на имя министра спорта РФ Олега Матыцина обвинила старшего тренера сборной России Никиту Васильева в том, что он требовал от нее перечислить половину заработанных за победу на ЧМ-2021 средств.

Позже Васильев рассказал «РИА Новости», что «в Федерации фристайла России никогда не существовало правила, чтобы кто-то требовал денег у спортсменов».