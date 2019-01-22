Тудегешева в марте примет решение по поводу завершения карьеры - Советский спорт
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Сноуборд22 января 2019 17:18Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Тудегешева в марте примет решение по поводу завершения карьеры

В октябре российская сноубордистка сообщила, что не примет участие в международном сезоне из-за плохой подготовки к нему.

31-летняя Екатерина Тудегешева в марте примет окончательное решение по поводу продолжения спортивной карьеры.

«Планирую выступить на чемпионате России в марте этого года, но точного решения пока нет, думаю, стоит мне это делать или нет. Как я и говорила раньше, буду следить за ситуацией, которая происходит в ФСР. Пока для себя не вижу никаких изменений в позитивную сторону. В марте буду принимать решение - либо буду заканчивать карьеру, либо продолжать дальше.

Я поддерживаю форму - катаюсь на сноуборде по трассе, тренируюсь по своему плану, который включает занятия на снегу и физическую подготовку. По форме вопросов у меня нет», - цитирует Тудегешеву ТАСС.

Напомним, спортсменка ранее заявляла, что Федерация сноуборда России (ФСР) сорвала ее подготовку к сезону, и что она готова завершить спортивную карьеру, если ситуация не изменится.

Тудегешева является чемпионкой мира в параллельном слаломе (2013 год) и в параллельном гигантском слаломе (2007). В прошлом сезоне она стала пятой в общем зачете Кубка мира, но победила в зачете параллельного слалома.

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