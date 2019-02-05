Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе - Советский спорт
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Сноуборд05 февраля 2019 10:05Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе

Соревнования проходят в американском Парк-Сити (США, штат Юта) и завершатся 10 февраля.

Российский сноубордист Дмитрий Логинов выиграл золотую медаль на чемпионате мира в параллельном гигантском слаломе.

Сегодня, 5 февраля, спортсмен из РФ победил Тима Мастнака из Словении. Замкнул тройку лучших немец Стефан Баумейстер, который в малом финале был сильнее двукратного олимпийского чемпиона россиянина Вика Уайлда, в полуфинале уступившего Логинову.

Отметим, что еще один спортсмен из России – Андрей Соболев выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала.

#логинов дмитрий#чемпионат мира по сноуборду
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