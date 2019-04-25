Вик Уайлд: Все знают, что моя цель - выступить на следующей зимней Олимпиаде - Советский спорт
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25 апреля 2019 18:50Сноуборд

Вик Уайлд: Все знают, что моя цель - выступить на следующей зимней Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Сочи по сноуборду Вик Уайлд рассказал о своих планах на будущее.

- Конечно, в следующем сезоне я продолжу выступать. Я намерен бороться за победу. Все знают о том, что моя цель - выступить на следующей зимней Олимпиаде, - приводит слова Уайлда «РИА Новости».

Напомним, 31-летний сноубордист выиграл два золота Игр в Сочи. На Олимпиаде в Пхенчхане Уайлд занял девятое место.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).

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