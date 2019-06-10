Уайлда не допустили к предсезонной подготовке со сборной России - Советский спорт
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10 июня 2019 21:09СноубордКоноплев Александр

Уайлда не допустили к предсезонной подготовке со сборной России

Спортсмену нужно вылечиться.

Российский сноубордист Вик Уайлд не допущен Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) к централизованной подготовке и официальным соревнованиям. Причина – проблемы со здоровьем.

– У Вика проблемы со здоровьем, какие – не могу сказать. Врачи не будут брать на себя такую ответственность. Ему необходимо сначала вылечиться, потом он получит допуск, – сказал старший тренер сборной России Денис Салагаев в интервью ТАСС.

32-летний Уайлд – двукратный олимпийский чемпион, победитель двух этапов Кубка мира.

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