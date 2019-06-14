В США убит чемпион России по сноуборду

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был убит после уличного конфликта в Лос-Анджелесе. Огонь открыл 30-летний уроженец Юты Ретт Нельсон. В тот же день преступник напал на супермаркет, заправку и ресторан. Теперь Нельсону грозит смертная казнь.
31-летний Кольцов был победителем Кубка и чемпионата России по сноуборду. Также он побеждал на открытом чемпионате Швейцарии.
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