В США убит чемпион России по сноуборду Спортсмену было всего 31.

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был убит после уличного конфликта в Лос-Анджелесе. Огонь открыл 30-летний уроженец Юты Ретт Нельсон. В тот же день преступник напал на супермаркет, заправку и ресторан. Теперь Нельсону грозит смертная казнь.

31-летний Кольцов был победителем Кубка и чемпионата России по сноуборду. Также он побеждал на открытом чемпионате Швейцарии.