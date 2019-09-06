Гостем «Советского спорта» стала сноубордистка Алена Заварзина Интервью со спортсменкой читайте в ближайшее время на сайте «Советского спорта»

Новости СМИ2 Гостем пресс-центра редакции «Советского спорта» стала Алена Заварзина - российская сноубордистка, выступающая в параллельном гигантском слаломе, параллельном слаломе и сноуборд-кроссе. Алена является бронзовым призером Олимпиады 2014 года, чемпионкой мира 2011 года, победительницей этапов Кубка мира, призером юниорских чемпионатов мира по сноуборду. Заварзина - заслуженный мастер спорта России.